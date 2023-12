Mais de 5 mil km de rodovias estaduais receberam obras em 2023 | A TARDE

Mais de 5 mil km de rodovias estaduais já passaram ou estão passando por obras de recuperação, pavimentação ou implantação em 2023 feitas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

De acordo com a pasta, um dos destaques vai para a pavimentação de 120 km da BA-160, entre Bom Jesus da Lapa, ponte Rio das Rãs e o distrito de Julião, em Malhada e de 19,1 km do acesso ao distrito de Cantinho, em Urandi, na BA-263, que liga o entroncamento da BR-122 até a localidade.

Mais exemplos são a restauração dos 42,5 km da BA-617, do entroncamento da BR-030 até Caculé, passando por Ibiassucê, e dos 28,2 km da BA-398, de Crisópolis até Acajutiba. Além disso, obras ainda estão sendo realizadas no território baiano.

“Em 2023, o investimento total para infraestrutura em rodovias baianas é de R$ 5 bilhões. Em breve, nós iremos concluir outras importantes obras, como a implantação da BA-649, entre Ilhéus e Itabuna, e do semianel rodoviário de Irecê, e a pavimentação da BA-573, de Matina até Riacho de Santana. São ações relevantes para o desenvolvimento de atividades, como o turismo, agricultura, pecuária e mineração, no território baiano”, diz Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura.

De acordo com a pasta, 2023 também marcou a construção e recuperação de pontes, facilitando o deslocamento entre as localidades baianas. A implantação e requalificação em um total de 29 pontes que foram entregues ou estão em andamento em 2023 se tornam grandes vetores para o crescimento econômico do estado.

Neste ano, o investimento em obras é de R$ 79,2 milhões. Em destaque, a recuperação estrutural da Ponte do Funil, na BA-001, que liga Itaparica ao Continente, que foi concluída no último mês de outubro, facilitando o deslocamento para quem sai de Itaparica em direção às regiões do Recôncavo e do Baixo Sul baiano.