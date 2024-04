Mais de 60 mil jovens de 16 a 18 anos solicitaram a 1ª via do título | A TARDE

Mais de 61 mil jovens, de 16 a 18 anos, já se alistaram até o momento no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para votar pela primeira vez nas eleições municipais de 2024. Esse é o foco da Semana do Jovem Eleitor, uma ação digital promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorre de 18 a 22 de março.

Segundo o TRE, dos jovens eleitores da Bahia que solicitaram a primeira via do título neste ano, 44.776 pertencem ao grupo em que o voto não é obrigatório (16 e 17 anos). Enquanto isso, pouco mais de 16 mil na faixa etária dos 18 anos, em que a participação nas eleições é obrigatória, se alistaram junto à Justiça Eleitoral baiana.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Os jovens também poderão aproveitar a semana dedicada ao alistamento para comparecer ao cartório eleitoral e solicitar a primeira via do título. Será necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência, emitido há no máximo 3 meses.

O TRE-BA destaca que não serão aceitos a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte como documentos válidos. O prazo para alistamento e demais serviços eleitorais termina em 8 de maio.