Mais de 600 vagas para estágio e jovem aprendiz estão abertas na Bahia
Quem está em busca de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho pode concorrer a 635 vagas de estágio e aprendizagem disponíveis na Bahia nesta semana. As oportunidades são oferecidas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
Do total de vagas, 424 são destinadas a estudantes que procuram estágio, enquanto outras 211 são voltadas para jovens aprendizes.
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Raphael Muller
Para estágio, há oportunidades tanto para alunos do ensino médio quanto para estudantes do ensino superior. Entre as áreas contempladas estão Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Informática, Construção Civil, Marketing, Comunicação.