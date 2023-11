Mais de 700 aprovados iniciam Curso de Formação Policial Civil | A TARDE

784 aprovados no Concurso da Polícia Civil da Bahia participaram nesta segunda-feira, 23, da Aula Inaugural do Curso de Formação Policial Civil. Com previsão para conclusão em janeiro de 2024, a cerimônia que reuniu autoridades e os 131 candidatos à carreira de delegado, 59 à de escrivão e 596 à de investigador.

O Curso de Formação realizado pela Academia da Polícia Civil (Acadepol) tem o objetivo de proporcionar ao futuro policial civil destreza, conhecimento e segurança no desempenho de suas futuras funções, a fim de que protejam a sociedade baiana, reforçando os quadros nas diversas unidades da capital e no interior.

Também tem como finalidade promover a compreensão de sua prática profissional como exercício da cidadania, estimulando atitudes de justiça, cooperação, respeito às leis, respeito à dignidade humana e repúdio a qualquer forma de intolerância.

Durante a cerimônia realizada no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia, no Costa Azul, a delegada-geral Heloísa Campos de Brito enfatizou o aperfeiçoamento do preparo dos servidores. “Tratam-se de capacitações que oferecem à sociedade servidores policiais hábeis para as diversas modalidades de crimes nos nossos dias – dessa forma, cumprindo a nossa missão, que, além de proteger e servir, é cuidar da nossa população”, afirmou.



A Aula Inaugural contou com as presenças do vice-governador, Geraldo Júnior; do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner Filho; da Delegada-Geral Adjunta, Elâine Nogueira; do diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol), delegado José Fernando Oliveira dos Santos; e de demais autoridades da Polícia Judiciária baiana, além de representantes dos poderes Executivo e Judiciário.