Marinha resgata homem vítima de afogamento na Península de Maraú | A TARDE

A Marinha do Brasil realizou o resgate de um homem que foi vítima de afogamento próximo da Ilha do Goió, na Península de Maraú, na Costa do Dendê, distante cerca de 270 km de Salvador.

Segundo a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (DelIlheus), o homem pilotava uma moto aquática (jet-sky) e se afogou após cair do veículo.

Após receberem informações sobre o caso, os Militares foram imediatamente ao local e registraram que a vítima foi salva por uma embarcação que estava no local. Em seguida, a DelIlheus realizou os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi solicitado para a prestação de mais procedimentos junto a vítima, no cais de Camamu. Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será iniciado para averiguar as razões do aciente.