Menina autista é graduada primeira Sargento no CPM em Jequié | A TARDE

A primeira sargento autista foi graduada no Colégio da Polícia Militar (CPM) em Jequié, cidade a cerca de 366,9 km de Salvador. O feito foi divulgado pela sua mãe Jocy Pereira nas redes sociais no dia da celebração, no dia 9 de março.

No vídeo, que já alcançou mais de 900 mil visualizações, Jocy mostra sua filha Flávia, autista nível 1 de suporte, que está no 7º ano do ensino fundamental II, no dia da sua formatura como sargento.

“Chegou o grande dia em filha? Hoje é um dia muito importante para você e para toda a comunidade autista aqui de Jequié. Parabéns minha filha, isso é só uma de muitas e muitas conquistas que você e nunca deixe ninguém nunca te diminua por ser autista”, disse a mãe filmando a formanda.

Nas imagens, Flávia diz para os seus colegas com TEA não desistir de tentar.

Na legenda, Jocy escreveu: “Hoje ela venceu mais uma barreira de muitas que ela já encontrou. Nunca foi fácil, mas conseguimos chegar até aqui com muita luta. Parabéns minha filha, tudo isso é mérito seu.”

Na rede social, Jocy, que é presidente da Associação de Pais e Amigos Autistas do município (AMAJE), compartilha conteúdos relacionados ao autismo e a rotina de cuidados das duas filhas com TEA, suas evoluções nos estudos e na rotina.

Confira: