Menina de 15 anos é vítima de estupro dentro da própria casa | A TARDE

Uma adolescente de 15 anos portadora de deficiência foi vítima de estupro em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O suspeito também é adolescente e vizinho da vítima. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo, 17, dentro do próprio apartamento onde a jovem mora, em um condomínio no bairro Felícia.

A corporação apurou que a violência sexual ocorreu quando a menina foi para casa fechar as janelas, por causa das fortes chuvas atingiram a cidade durante a tarde. Os dois estavam sozinhos no local.

Ainda no domingo, o suspeito foi apreendido e ouvido pela polícia. Já a vítima terá seu depoimento colhido em "momento oportuno", esclareceu a delegada Rosilene Moreira, à frente do caso. A corporação solicitou a perícia do apartamento e demais diligências para apurar o caso.