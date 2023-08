Miss 3ª Idade fomenta autoestima em desfile

A primeira edição do “Miss 3ª Idade” promoveu um show de beleza e autoestima no Parque Shopping Bahia. O público acompanhou o evento gratuito com torcida organizada e muito entusiasmo na praça de alimentação, no Piso L3.

O evento é fruto de parceria entre o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas (MLPCDI), a Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (ALALF) e o Núcleo de Apoio às Comunidades (NAC). A ação reuniu 19 candidatas entre 62 e 85 anos, com foco na valorização da autoestima das mulheres na terceira idade.

“Nossa motivação vem para que as pessoas entendam que a terceira idade construiu esse mundo e existe. E, hoje, o público pode conferir 19 mulheres belíssimas, cada uma na sua maturidade e beleza”, ressaltou a presidente do Movimento de Luta, Jozi Luz.

Solange Nascimento, 65 anos, comentou sobre a experiência de participar do concurso: “Pra mim está sendo uma honra, me sinto muito feliz , principalmente por estar aprendendo com minhas colegas, suas histórias de vida, seu legado. Hoje, estamos com a autoestima elevada. Eu tô vivendo e feliz por conhecer esse novo mundo”, comentou.

Helena Silva da Conceição, 64 anos, assim como as outras candidatas recebeu um dia de princesa, com maquiagem, cabeleireiro. “Estou emocionada. Nunca me imaginei em uma passarela, pois sempre fico em casa fazendo tricô, crochê e, de repente, estou aqui me arrumando e pronta pra desfilar na passarela”, disse.

Paulo Magalhães, diretor de marketing do Parque Shopping, destacou a importância da ação. “Com a iniciativa, ressaltamos a diversidade da beleza dessas mulheres, suas histórias e que autoestima não tem idade. Muitas delas têm histórias bem particulares e nunca pisaram em uma passarela. É uma alegria para nós incentivar a diversidade”, destacou.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveire