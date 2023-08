Monitor indica aumento da área com seca na Bahia

A Bahia registrou o aumento da área total com seca entre maio e junho deste ano, segundo dados revelados pelo Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), divulgados nesta quarta-feira, 9.

Segundo o relatório, o cenário foi causado pela intensificação da seca no estado. A área com seca foi de 71% para 86% entre os meses de referência do levantamento. É o maior avanço do fenômeno em solo baiano desde novembro de 2021, que contabilizou alta de 98% na relação com mês anterior daquele ano.

Na Bahia, o avanço da seca moderada foi de 13% para 24% entre maio e junho de 2023. Esta é a condição mais severa do problema no território desde 2021, quando aconteceu a seca grave no estado, ainda com base nas informações apresentadas pelo monitor.

Sobre o Monitor de Secas

O Monitor realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e longo prazo.

A ferramenta vem sendo utilizada para auxiliar o planejamento e a execução de políticas públicas de combate à seca e pode ser acessada tanto pelo site monitordesecas.ana.gov.br quanto pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível gratuitamente para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS.

Coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), o Monitor de Secas é desenvolvido conjuntamente com diversas instituições estaduais e federais ligadas às áreas de clima e recursos hídricos, que atuam na autoria e validação dos mapas.