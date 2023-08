Morte de Mãe Bernadete não vai ficar impune, diz secretário de Lula

Durante o velório de Mãe Bernadete Pacífico, assassinada na noite desta quinta-feira, 17, em Simões Filho, Ronaldo dos Santos, integrante da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Ciganos, representante do Ministério da Igualdade Racial, afirmou que a morte da líder quilombola não ficará impune.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele garantiu que o caso está sendo tratado com prioridade e sensibilidade. "O processo é uma investigação muito sensível, séria, que precisa ser tratada com cuidado. A Polícia Civil está com o caso", disse.

Ronaldo afirmou que, representando o governo federal, está em conversas com autoridades locais para entender como está sendo enfrentada a investigação.

"Pode ter certeza que a resposta será à altura. Mãe Bernadete, uma autoridade religiosa, brutalmente assassinada, esse crime não vai ficar impune. Iremos até o final acompanhar essa investigação e exigir respostas".