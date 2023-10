Moto roubada há mais de 13 anos em São Paulo é recuperada na Bahia

Uma motocicleta com ocorrência de roubo registrada em julho 2010, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quarta-feira, 20, em Poções, no interior da Bahia.

Equipe da PRF realizava fiscalização no quilômetro 755 da BR 116, quando abordou o condutor trafegando com a moto sem a placa de identificação. Durante a vistoria na motocicleta e consulta aos sistemas de dados, os agentes verificaram se tratar na realidade de um veículo roubado no ano de 2010 na cidade de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo (SP).

O motociclista informou que comprou o veículo com um conhecido na cidade de Poções, também no interior do estado. Disse também que a negociação foi realizada através de pagamento em dinheiro no valor de R$ 1.400,00. O homem foi apresentado na delegacia. Ele poderá responder pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.