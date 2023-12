Motociclista cai de moto e é atropelado por carro em rodovia da Bahia | A TARDE

Um motociclista de 22 anos caiu da moto em que estava e foi atropelado por um carro no sábado, 2, na BA-531, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, ele sobreviveu, mas não há informações sobre o estado de saúde atual.

O ocorrido foi registrado por câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista segue pela rodovia em um sentido, mas acaba caindo no sentido contrário da pista. Na sequência, ele é atingido por um carro.

Ao ser atingido pelo veículo, o homem foi arrastado e um dos sapatos dele ficou para trás. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari, onde recebeu atendimento médico.

O motorista do carro foi identificado pela Polícia Civil e será ouvido. Não há detalhes do que causou a queda do motociclista. O caso é investigado pela 26ª delegacia de Vila de Abrantes.