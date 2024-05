Motociclista é preso com arma em rodovia de Senhor do Bonfim | A TARDE

Um motociclista foi preso após ser flagrado com uma arma no domingo, 28, em um trecho da BR-407, no município de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram o veículo no Km 120.

Na ação, os policiais identificaram que o veículo estava com o licenciamento atrasado, além de possuir equipamentos em mau estado de conservação. Além disso, encontraram a arma com a numeração raspada e nove munições.

De acordo com a PRF, o motociclista informou ser o dono dos materiais, não possuindo nenhuma documentação que permitisse a posse e transporte do armamento. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim, para aplicação dos procedimento legais cabíveis.