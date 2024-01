Motociclista recebe alta e morre após passar 13 dias internado | A TARDE

O motociclista Fábio Fontoura Souza, de 27 anos, morreu, nesta terça-feira, 02, após receber alta hospitalar. Ele passou 13 dias internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, no extremo sul do Estado, após se envolver em um grave acidente de moto no dia 17 de dezembro.



Fábio recebeu alta no dia 31 de dezembro. Já em casa, o homem alegou sentir falta de ar e veio a óbito logo em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava sem vida.

O corpo de Fábio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas e posteriormente liberado para a família realizar o sepultamento. A morte será investigada