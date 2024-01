Motorista embriagado é preso em Santo Antônio de Jesus | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que dirigia sob efeito de álcool. O fato ocorreu no KM 259 da BR 101, próximo ao município de Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano, na noite do último domingo, 31.

O condutor dirigia o veículo de maneira perigosa e foi abordado pela equipe da PRF. Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez no motorista, que, diante de sua recusa em realizar o teste do etilômetro, resultou na elaboração do termo de constatação de embriaguez.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para as providências legais.