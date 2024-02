Motorista morre após carreta capotar em São Desidério | A TARDE

O motorista de uma carreta morreu após o veículo capotar na BA-463, em São Desidério, no oeste da Bahia, na noite de domingo, 28.

Equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionadas para atuar na ocorrência, já que o corpo da vítima ficou preso às ferragens. Para fazer a remoção do corpo, os bombeiros contaram com o auxílio de um trator pá carregadeira, cedido pela prefeitura de São Desidério, além de equipamentos específicos para desencarceramento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar também atuaram na ocorrência.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre o sepultamento nem sobre o que motivou o acidente.