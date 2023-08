MP investigará mortes ocorridas durante ações policiais na Bahia

O Ministério Público estadual abriu investigações para apurar as circunstâncias das mortes registradas durante ações policiais em Salvador, Camaçari e Itatim. As ações são dos dias 28 e 31 do último mês.

A procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti, a PGJ Adjunta para Assuntos Jurídicos Wanda Valbiraci, e os promotores de Justiça André Lavigne e Luís Alberto Pereira, respectivamente, coordenadores dos Centros de Apoio Operacional Criminal (Caocrim) e de Segurança Pública (Ceosp), discutiram as operações na terça-feira, 1.

Na capital baiana, quatro homens foram mortos, na tarde da segunda-feira, 31, após uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro de Cosme de Farias, segundo informações das forças policiais do estado.

As investigações serão conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), em conjunto com os promotores de Justiça criminais das respectivas comarcas. O MP também acompanhará o andamento dos inquéritos policiais instaurados na Polícia Civil para apuração dos fatos.

O Geosp é uma unidade especializada, voltada ao controle externo da atividade policial, que atua nos casos mais complexos e de grande repercussão, dando também apoio à atuação dos promotores da capital e do interior.