Mulher é presa com seis quilos de cocaína escondidos em casa | A TARDE

Uma mulher foi presa em flagrante após policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana identificarem a suspeita com seis quilos de cocaína, em um imóvel localizado no Conjunto Expansão.

“Recebemos informações que estava acontecendo uma movimentação de vendas de entorpecentes na localidade, durante a diligência no endereço, os investigadores conseguiram encontrar seis quilos de cocaína e prender a mulher por tráfico de drogas em flagrante”, explicou o coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), delegado Yves Correia.



A droga apreendida foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciada. Durante as investigações, os policiais identificaram que ela é companheira de um interno do presídio de Feira de Santana. A mulher foi encaminhada para o Complexo do Sobradinho, onde segue custodiada à disposição da Justiça.