Mulher é presa por manter adolescente em cárcere privado | A TARDE

Um mulher de 23 anos foi presa em flagrante por manter uma adolescente de 18 anos em cárcere privado por sete dias em Feira da Santana, a cerca de 100 km de Salvador. A prisão aconteceu na sexta-feira, 23.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima contou que era ameaçada de morte, era obrigada a manter relações sexuais com a suspeita e chegou a ser ferida com facada. A apuração do caso teve início quando a mãe da vítima procurou a polícia para denunciar que a filha tinha conseguido ligar em busca de ajuda.

Os policiais realizaram diligências, em endereços que tinham vínculo com a suspeita, até que a vítima foi encontrada em uma casa no Bairro Fraternidade. Ao chegarem no imóvel, os policiais chamaram pelo nome da vítima e foram surpreendidos por pedidos de socorro. Foi necessário arrombar duas portas do cativeiro para libertar a adolescente, que estava em desespero.

“Ela informou em depoimento que foi obrigada a manter relação sexual com a autora e chegou a ser lesionada pela mulher com uma faca”, destacou o delegado João Uzzum, da 1ª DT/Feira de Santana.



A suspeita foi submetida ao exame de lesões corporais e está custodiada no Complexo de Delegacias do Sobradinho, aguardando pela audiência de custódia. A vítima foi submetida aos exames periciais e já está sob os cuidados da família.