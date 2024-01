Mulher é vítima de feminicídio no centro de Jequié | A TARDE

Uma mulher foi vítima de feminicídio na cidade de Jequié, no interior da Bahia, na manhã desta terça-feira, 26. A vítima, identificada com o prenome de Milena, foi executada após ser atingida por diversas facadas. O crime ocorreu no centro da cidade, em frente ao Mercado Velho, na Praça Getúlio Vargas.

Guarnições da Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas e realizaram a prisão em flagrante do suspeito, identificado apenas como Júnior. O mesmo foi conduzido a delegacia da cidade e está à disposição da Justiça.

De acordo com informações de populares, a mulher havia saído de casa para uma festa e estava sendo procurada pelo companheiro. Ao encontrá-la na praça, o suspeito cometeu o crime.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar os procedimentos de praxe, para a remoção do corpo da vítima.