Mulher morre vítima de bala perdida após discussão entre homens | A TARDE

Uma mulher de 39 anos foi morta vítima de bala perdida na noite de domingo, 12, no povoado de Canabrava, em Guanambi, cidade no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rosana Lopes Porto, foi atingida em uma praça pública após dois homens brigarem em um bar.

Testemunhas disseram que um dos homens agrediu o outro com uma foice. A vítima estava armada e revidou. Os tiros atingiram o alvo e Rosana, que apenas passava pelo local no momento dos disparos.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi socorrido para um hospital da região, onde está custodiado. O outro suspeito, que já foi identificado, fugiu do local e é procurado. A arma dele foi apreendida na praça.

O corpo de Rosana Lopes Porto foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.



