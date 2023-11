Mulheres são presas com armas e drogas em Itaparica | A TARDE

Duas mulheres foram presas na noite deste sábado, 4, na Ilha de Itaparica, na região de Bom Despacho, em Vera Cruz, portando armas e drogas. Policiais militares do 23º BPM visualizaram um veículo evadindo do bloqueio policial e o carro foi interceptado. Foram encontradas diversas armas.

No carro, havia uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380, 100 munições calibre 9mm, 9 munições calibre 380, 1400 pinos e um tablete de cocaína com 560g e 627 charutos de maconha. Também apreenderam as munições e droga, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE)

As duas mulheres foram encaminhadas à 27ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada. Assim como o material, o veículo também foi apreendido.