Mulheres são presas com mais de 70 pedras de crack em Camaçari | A TARDE

Duas mulheres apontadas pela polícia como suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram presas na segunda-feira, 22. A detenção foi realizada por policiais militares do 12º Batalhão. Com a dupla foram encontradas 78 pedras de crack, quatro porções de cocaína, uma porção de maconha e dinheiro em espécie.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), durante um patrulhamento, moradores denunciaram que um homem, portando uma arma de fogo e acompanhado de duas mulheres, traficava drogas na região.

Ao localizar os suspeitos, a PM deu voz de abordagem, e o homem teria atirado contra os policiais. Houve o revide, mas o homem conseguiu fugir. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

Todo material apreendido e as detidas foram apresentados na 18ª Delegacia Territorial para o registro da ocorrência.