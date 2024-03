Número de mortes por dengue na Bahia sobe para 14 | A TARDE

Subiu pra 14 o número de mortes provocadas pela Dengue na Bahia em 2024. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep). As duas novas mortes foram registradas nas cidades Santo Antônio de Jesus e Santo Estêvão.

Ao todo, nove municípios baianos registraram mortes pela doença viral. Jacaraci ainda lidera a lista com 4 óbitos, seguido de Vitória da Conquista, que registrou 3. Os municípios de Piripá, Barra do Choça, Irecê, Feira de Santana, Ibiassucê e agora Santo Antônio de Jesus e Santo Estêvão registraram 1 vítima cada.

Ainda assim, a Bahia possui um dos menores índices de letalidade por Dengue em todo o país, girando em torno de 1,46%, enquanto a média nacional é de 3,09%. O cálculo é feito com base nos casos notificados que evoluem para a forma grave da doença.

Outra Doenças

Em 2024, foram registrados também dois óbitos por Chikungunya nos municípios de Teixeira de Freitas e Ipiaú. A doença também é transmitida pelo mosquito aedes aegypti o mesmo da dengue, zika e febre amarela urbana.