Obra de requalificação da Rua Afonso Celso é entregue | A TARDE

A requalificação da Rua Afonso Celso, uma das principais ligações ao Farol da Barra, foi entregue nesta quarta-feira, 17. Segundo a Prefeitura de Salvador, a obra contemplou melhorias na pavimentação e instalação de mobiliários urbanos.



O projeto abrangeu 600 metros de extensão da via, envolvendo a ampliação do passeio. Ainda segundo a prefeitura, as calçadas foram remodeladas para ficarem mais largas.

Também foi realizada a troca da pavimentação asfáltica e a implantação de piso intertravado em determinados trechos, sobretudo nos bolsões de estacionamento e pontos de ônibus. Também foram instaladas novas lixeiras e equipamentos urbanos em geral.



O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e os serviços foram executados pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).