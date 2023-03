Ônibus de Márcia Freire é atingido por tiros em tentativa de assalto

O ônibus da cantora Márcia Freire foi vítima de uma tentativa de assalto, nesta sexta-feira, 3, na BR-101, em trecho localizado entre os municípios de Esplanada e Alagoinhas. Na ocasião, o veículo foi atingido por 21 tiros de arma de fogo.



A artista, junto com sua equipe, estavam indo de Trancoso, no distrito de Porto Seguro, onde fariam um show em Barra de São Miguel, em Alagoas. Quando estavam próximos de Alagoinhas, o motorista do ônibus percebeu que tinha uma barricada montada na BR, para impedir a passagem do veículo.

Assim que perceberam que se tratava de um assalto, o motorista acelerou o ônibus e se manteve na direção, jogando o veículo em cima da barricada. No momento, os cinco suspeitos começaram a disparar contra o ônibus. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

Na estrada, a equipe da cantora encontrou um carro da Polícia, em um posto de gasolina, e falou sobre o ocorrido. No entanto, não foi registrado boletim de ocorrência, já que não havia delegacia no trajeto.