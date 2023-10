Ônibus mudam itinerário no Complexo de Amaralina após tiroteio

Devido a ocorrências de tiroteio registradas no Complexo do Nordeste de Amaralina, na noite de terça-feira, 26, em Salvador, os ônibus que circulam pela região começaram a mudar o trajeto no início da manhã desta quarta-feira, 27.

Em entrevista ao Portal Massa!, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, informou que as mudanças atingem moradores do Nordeste, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz. "Houve essa situação de tiros e por questão de segurança o final de linha foi remanejado para o Parque da Cidade, Rua do Canal e ali onde funcionava a antiga Secretaria de Mobilidade", disse Mota.



Também segundo ele, ainda não há previsão até quando essas alterações do itinerário vão permanecer. "Essas decisões são tomadas em conjunto entre a Semob, o sindicato e as empresas", pontuou



Ele também lembrou que, só este ano, nove transportes públicos foram incendiados por criminosos. Entretanto, fez questão de ressaltar que a PM cola junto na segurança. "A Polícia Militar é a nossa guardiã. Sempre que acontece casos como esse, mantemos contato e eles reforçam o policiamento para nossa segurança", lembrou Mota.