Ônibus voltam a circular com 50% da frota em Lauro de Freitas

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) concedeu no final da noite de segunda-feira, 24, uma liminar que suspendeu a greve dos trabalhadores rodoviários da Região Metropolitana de Salvador. O ato teve início nas primeiras horas do mesmo dia. Com a decisão, os ônibus das empresas que atendem Lauro de Freitas voltaram a circular nesta terça-feira, 25, com 50% da frota em horário de pico (das 5h às 9h e das 17h às 19h) e 30% nos demais horários. Em caso de descumprimento da decisão, o Sindicato terá que pagar multa diária no valor de R$10 mil.

O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado da Bahia entrou com um pedido para suspender a greve promovida por trabalhadores das empresas. A decisão foi atendida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana. A Secretaria Municipal Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP) atuou, juntamente com a Polícia Militar da Bahia, e acompanhou a saída dos veículos das garagens.