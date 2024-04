Operação Átria prende 73 suspeitos de violência doméstica e familiar | A TARDE

Centenas de atividades educativas e operacionais foram realizadas pela Polícia Civil, entre os dias 1º e 28 deste mês, durante a Operação Átria, que resultou na prisão de 73 suspeitos de violência doméstida e familiar e 24 mandados de prisão cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, as equipes apreenderam 16 adolescentes e conduziram 23 pessoas às unidades.

No mesmo período, as unidades especializadas registraram 635 Boletins de Ocorrência, instauraram 353 inquéritos policiais e 327 foram encaminhados ao Poder Judiciário, com o indiciamento dos autores, além da solicitação de 362 medidas protetivas de urgência e 63 outras medidas cautelares.

A Polícia Civil informou que a Operação Átria realizou 263 atividades educativas, entre elas palestras e panfletagens.