Operação 'Tir Ami' apreende 13 celulares usados por PMs investigados

Treze celulares utilizados por policiais militares investigados por envolvimento na morte do subtenente Alberto Alves dos Santos e pelo crime de lesão corporal contra o sargento PM Adeilton Rodrigues D’Almeida, foram apreendidos na manhã desta sexta-feira, 4, durane operação do Ministério Público estadual e Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Batizada de operação ‘Tir Ami’, Tiro Amigo, em francês, a ação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Camacã e Camaçari.

Os mandados, expedidos pela Vara da Auditoria Militar, foram cumpridos por equipes dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão Mediante sequestro da Corregedoria Geral da SSP, além da Corregedoria da PM.

Os aparelhos encontrados serão encaminhados para a sede do Grupo Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em Salvador. O resultado da perícia ajudará na condução do caso.

Entenda o caso

O caso aconteceu no dia 27 de setembro deste ano, em Itajuípe, Sul do estado. Segundo as informações da época, o subtenente da PM, Alberto Alves dos Santos e o sargento Adeilton Rodrigues D'Almeida, estavam hospedados em um hotel da cidade, onde participariam da equipe de segurança do candidato ao governo do estado ACM Neto (União Brasil), em Coaraci, município vizinho.

Na versão divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o subtenente e o sargento teriam sido baleados após reagir a uma tentativa de abordagem dos militares que estavam de serviço. Fato contestado pelo sobrevivente.

De acordo com a SSP, tudo teve início quando um assaltante de banco, ligado a uma facção paulista, e identificado como André Márcio Jesus, vulgo Buiú, deixou o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas, por volta das 13h30, beneficiado por determinação judicial de saída temporária.

Pouco depois, já por volta das 13h50, Buiú saiu da cadeia, usando uma tornozeleira eletrônica, mas não demorou muito para romper e retirar o aparelho. Por volta de 14h36, na BR-324, próximo a Candeias, ele se livrou do equipamento. A Seap então informou a PM, que iniciou as buscas. Ainda conforme a secretaria, já em Uruçuca, um assaltante de banco, identificado como Bismark, e seu comparsa, foram interceptados. Eles reagiram atirando, foram alvejados e morreram. Porém, o alvo da ação, Buiú, não foi localizado na ação.

Na ocasião, a SSP informou também que a ação no hotel começou depois que a polícia recebeu a informação de homens armados no interior do estabelecimento. No local, dois homens foram abordados e não reagiram. Em seguida, outros dois, o subtenente e o sargento, teriam reagido e atirado nos soldados. O subtenente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O que disse o sobrevivente

Em um vídeo gravado ainda na cama do hospital, o sargento D'Almeida conta como as vítimas estavam dormindo e o quarto foi invadido pelos colegas. “Nós saímos para jantar de noite, depois retornamos para o hotel. Eu até liguei a televisão, tomei banho e, como estava muito cansado, comi logo e não demorei a dormir. Acordei com os barulhos de tiro. Fui alvejado duas vezes, eu não sei se caí no chão ou se me joguei. Aí, os policiais entraram e quebraram a janela e a porta. Eu falava gritando o tempo todo: ‘Eu sou polícia’. Ainda assim, me alvejaram mais três vezes”, relata o sargento.

Ele conta que ainda chegou a se identificar como policial, mas de nada adiantou. "Eu sou polícia, me dê socorro'. Não me deram, eu saí me arrastando até a porta do quarto. Chegando lá, consegui me encostar na parede. Fiquei sangrando muito e um policial o tempo todo apontando um fuzil para mim", relembra. Após ser baleado, ele ainda teria sofrido ameaça de morta. “Ele falava 'cale a boca. Deixa de conversa. Eu sei quem você é'. E eu pedindo a ele socorro. Ele disse que vinha uma ambulância de outro município e eu falei: 'a gente está com o carro aí".