Organizações e Estado unem-se para estimular cultura | A TARDE

Seja estimulando a consciência crítica, criando senso político e social pela comunicação e pela arte, ou promovendo integração social pela prática musical, organizações de todo o Estado têm se aliado à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa) na missão de nortear de forma positiva crianças e jovens para o futuro.

“A juventude possui formas distintas de expressão e tem a necessidade de se expressar”, pontua o coordenador de projetos da Cipó Comunicação Interativa (@cipocomunicacao), Leandro Cunha. “Eles querem que o mundo os enxergue enquanto pessoas com suas devidas importâncias em seus vínculos sociais – e a arte e a cultura apresentam a eles uma diversidade de formas como eles podem falar e ser ouvidos, seja por meio de música, poesia, literatura, fotografia, vídeo e o que mais houver”.

Com 24 anos de atuação e parceria de longa data com a Secult estadual, a Cipó – localizada nos Barris, em Salvador – tem como missão criar oportunidades para o pleno desenvolvimento e participação social, cultural e política dos jovens, por meio da democratização da comunicação e da educação. “Muitas pessoas erroneamente enxergam a arte e a cultura apenas como entretenimento, mas essa é só a primeira etapa”, explica Cunha. “Depois, é preciso haver fruição, diversificação do universo simbólico, construção de saberes e disseminação.”

Monitor da juventude do programa Corra para o Abraço da Cipó, o poeta Pedro Blues (@pedro.blues) entrou como aluno na instituição. “Na Cipó você conhece pessoas iguais a você, que são capazes de transformar a vida de jovens periféricos”, relata. “Comigo, tudo começou com uma pequena biblioteca no meu bairro e olha o quão longe estou chegando”, afirma o jovem, que já recitou a própria poesia para MV Bill.

Vinculada à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música, a Orquestra Neojiba é mais um dos parceiros de longa data da SecultBA. Com status de política pública, a Neojiba hoje beneficia 2,3 mil integrantes diretos e 6 mil indiretos em ações de apoio e iniciativas privadas. Para o maestro da orquestra, Marcos Rangel, a Neojiba ultrapassa a linha de um projeto musical e atinge em cheio a parte social.

“Se a gente pensar que uma orquestra é uma miniatura da sociedade e que nós estamos trabalhando todo dia para melhorar essa pequena sociedade desde que eles têm 8, 9, 10 anos, quando eles se tornam homens e mulheres, fica nítido que foram criados na percepção de melhorar a pequena sociedade onde vivem”, avalia. “E se nós somos capazes de melhorar nossa pequena sociedade, quer dizer que nós também somos capazes de melhorar grandes sociedades.”

MOBILIZAÇÃO

Criado há cerca de 30 anos por um grupo de mulheres, o Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria), que fica próximo ao Terreiro de Jesus, é outro exemplo de organização que, em parceria com a Secult estadual, faz uso da arte – neste caso, o teatro – como ferramenta de mobilização e sensibilização dos jovens. Atualmente, o Cria reúne 60 jovens de 24 comunidades da cidade, que recebem aulas de teatro e fazem intercâmbio artístico com outras cidades no Recôncavo Baiano.

Coordenadora-geral do centro, Beth Vieira explica que esses jovens compreendem o espetáculo do qual participam, vivenciam a arte e são provocados a enxergar o território em que vivem. “Esses jovens vêm de um contexto familiar e comunitário fragilizado e nós os acolhemos, respeitando sua diversidade e o que cada um é, sente ou traz como questões”, explica. “Na nossa metodologia do ‘quem somos nós’, ele vai se descobrindo e empoderando.”

A arte educadora do Cria Beatriz Santana – que já foi aluna do centro e hoje atua ainda como assistente de comunicação da instituição – enaltece a relação entre o acolhimento do projeto e a ajuda para afastar os jovens da criminalidade e de situações de vulnerabilidade. “Alguns jovens do Cria passam por situações de vulnerabilidade até com suas famílias”, pontua. “O Cria apresenta uma perspectiva de futuro e possibilidades infinitas, que, normalmente, são negadas para nós, jovens negros e negras das comunidades.”



