Padrinhos e madrinhas podem adotar cartinhas da campanha | A TARDE

A campanha Papai Noel dos Correios 2023 está sendo lançada na Bahia hoje. O evento de abertura acontece, às 9h, no ponto de adoção do Shopping Piedade, no piso L3, com a presença do Papai Noel para recepcionar os padrinhos e madrinhas. As atividades do Papai Noel dos Correios consiste em realizar os desejos de crianças das escolas públicas e instituições beneficentes que enviam cartas para o Bom Velhinho pedindo presentes de Natal.

De acordo com o superintendente Estadual dos Correios na Bahia, Vaner do Prado, as cartinhas podem ser adotadas até 11 de dezembro. “É só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos”, explica.

As datas de início e fim da campanha podem ser diferentes em cada município. Os presentes precisam estar identificados com as informações fornecidas na cartinha. Em todos os locais, a entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo (indicada no blog). Em Salvador, o prazo é 15 de dezembro.

As cartinhas disponibilizadas correspondem a pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. “Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social”, destaca Vaner.

Os Correios também disponibilizam para adoção, cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel. “Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança”, informa.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Este ano, já estão disponíveis mais de 96 mil cartas, somadas as cartas físicas, nas agências participantes, e as digitais.

