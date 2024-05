Participação de mulheres na engenharia cresce 50% desde 2018 | A TARDE

A participação de mulheres no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) saltou de 15,6% dos registros profissionais em 2018, para 23,64%, segundo a última atualização. O crescimento combate o estigma de que engenharia, agronomia e geociências não são profissões femininas e é resultado de uma série de ações voltadas a promover a igualdade de gênero.

Em 2019, três entidades representativas na Bahia adotaram iniciativas nesse sentido. Em setembro, o estado foi o primeiro do país a criar a Associação Feminina de Engenharia Agronomia e Geociências (AFEAG-BA). Na sequência, surgiu a Associação de Mulheres na Engenharia, Agronomia e Geociências (AMEAG) e, ainda em 2019, ocorreu a fundação da Associação das Mulheres Profissionais (AMP).



No CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia), o Programa Mulher foi implementado em 08 de março de 2021, em alusão do Dia Internacional da Mulher, com a formação de um comitê gestor.

“Com o programa, o CREA-BA aderiu à iniciativa do Sistema Confea/Crea de reforçar o compromisso pela consolidação dos direitos sociais e políticos das mulheres em todas as dimensões. Isto envolve a valorização das profissionais registradas no sistema, bem como o estímulo do registro das engenheiras, agrônomas e profissionais das geociências após formação acadêmica”, explica a engenheira florestal Izabel Ceron de Paula, que é coordenadora do Programa Mulher 2024.

O comitê gestor trabalha em diversas ações para tratar de temas importantes voltados à promoção da igualdade de gênero. São realizados fóruns de debates e campanhas contínuas de conscientização, como o Café Itinerante, que promove reuniões e palestras para dialogar com empresas, entidades, sindicatos e instituições de ensino a respeito da situação da mulher.

Em maio, são feitas palestras, eventos on-line e divulgações de materiais institucionais em comemoração ao mês d. “Já são muitas as entidades que adotam a perspectiva de gênero em suas políticas institucionais”.

O comitê gestor do Programa Mulher da Bahia é composto por representantes das câmaras especializadas, da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), das entidades, das instituições de ensino e das profissões. O colegiado representa cerca de 11 mil mulheres registradas no CREA-BA.

“Em 2024, o comitê tem como desafio a interiorização das iniciativas do Programa Mulher. O objetivo é que haja uma sensibilização ainda maior sobre a importância da participação feminina já na base, ou seja, nas entidades de classe e nas inspetorias, contribuindo para uma mudança de mentalidade ainda na origem”, finaliza a engenheira florestal.