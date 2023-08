Passageiro de ônibus é encontrado com mais de 10 kg de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14,8 quilos de maconha e 1,1 quilo de cocaína com um homem que viajava em um ônibus, na noite desta sexta-feira,18, em Vitória da Conquista, na região do Sudoeste da Bahia.

Os policiais realizavam fiscalização em frente ao posto da PRF (Km 830 da BR 116) e abordaram o ônibus. Ao subirem no veículo e conversarem com os passageiros, os PRFs fizeram a checagem da documentação e decidiram aprofundar a fiscalização no compartimento de bagagens.

Com o auxílio dos cães farejadores, os policiais encontraram vários tabletes de maconha e cocaína dentro de uma caixa de papelão.

Um passageiro de 32 anos confessou que era o responsável pelo transporte das drogas. Na entrevista, ele disse que recebeu os produtos em Louveira (SP) e que os levaria até a cidade de Olho D’Água, no Alagoas.

Pelo serviço, relatou que ganharia R$ 4 mil. Ele foi preso por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e encaminhado com os ilícitos para a Polícia Civil de Vitória da Conquista.