PF-BA e SSP lançam 'Força de Combate contra Crime Organizado'

A Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) realizaram nesta sexta-feira, 11, no auditório da sede da PF em Salvador, o lançamento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO)

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) fortalece a cooperação técnica e operacional entre os órgãos, objetivando a intensificação do enfrentamento às organizações associações criminosas, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, entre muitos outros crimes.

"A ideia é fortalecermos cada vez mais o combate ao crime organizado, colocando policiais federais, civis, militares, peritos técnicos e bombeiros no mesmo ambiente físico, para que possamos trabalhar focados no enfrentamento dessas lideranças. Tivemos esse ano diversas apreensões de armas e drogas e queremos, com essa integração, aumentar trabalho disse o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

Questionado sobre a participação do Poder Judiciário, o titular da pasta manteve o discurso de fortalecimento entre as corporações. "Traremos também o MP e o Judiciário. Nós precisamos da integração de todos os órgãos da percepção penal, respeitando a independência de cada um, mas existe um momento em que precisamos ter a integração de todos"

Diretor de investigações e combate ao crime organizada da Polícia Federal (PF), Ricardo Andrade Saadi falou mais sobre a iniciativa e reiterou que esta atuará de forma integrada em todo o Brasil.

*A importância da FICCO são duas: atuação de forma conjunta e também a integração da inteligência das instituições. A Polícia Federal tem a inteligência de algumas facções que atuam na Bahia e em outros estados. As autoridades da Bahia focam nas facções baianas e, a partir da junção desses conhecimentos, faremos um combate ainda mais eficiente", disse Saadi.

Facções na Bahia

Recentemente, informações passaram a circular a respeito da chegada de facções do Rio de Janeiro e de São Paulo para o estado da Bahia. Sobre o conhecimento e a forma de atuação, por parte da Polícia Federal, o delegado Flávio Albergaria disse que, independente de qual seja o grupo, a ideia é que ocorra uma neutralização na atuação das forças policiais.

"A ideia dessa FICCO é um marco para a sociedade da Bahia, principalmente pela repressão ao crime organizado. Então, independente de qual seja a facção que esteja atuando aqui, iremos ser firmes na atuação com um escritório conjunto de investigação. esperamos que seja feita uma repressão mais eficientes a essas facções, independente da nomenclatura ou proveniência", disse o delegado.