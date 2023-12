PM apreende seis jibóias enroladas em bicicletas no Cabula | A TARDE

Moradores do Residencial Luca, no Cabula V, tiveram um] grande susto na manhã de sábado, 2. Seis serpentes do tipo jiboia estavam enroladas nas bicicletas que se encontravam no bicicletário do condomínio.

A Polícia Militar foi acionada e equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) estiveram no local e fizeram a remoção dos animais. Os policiais utilizaram equipamentos de proteção, pinça para captura e manuseio de serpentes e cobras, além de uma caixa adequada para condução sem estresse e com cautela.

“Acreditamos que elas fugiram de um incêndio que aconteceu próximo ao bairro. Também levamos em consideração as altas temperaturas que afetam a capital. Elas procuram áreas urbanas para se proteger”, detalhou a comandante da Coppa, major Érica Patrícia.

“Quem se deparar com qualquer tipo de réptil, seja venenoso ou não, em primeiro lugar mantenha distância do animal e ligue imediatamente para o 190. Matar ou criar animais silvestres sem a devida autorização são crimes previstos na lei 9.605 de 1998”, reforçou a oficial.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para a sede do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador, gerido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As serpentes passarão por avaliação de veterinários e posteriormente serão devolvidas para a natureza em segurança.