PM apreende som paredão que tirava a paz de moradores em Simões Filho | A TARDE

A Polícia Militar apreendeu um som paredão na Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada na noite desta sexta-feira, 29, por agentes da 22ª Companhia Independente (CIPM),

Os militares foram acionados para averiguar denúncias feitas por moradores sobre perturbação da ordem pública, promovida por um equipamento de som instalado em um veículo preto.



No local, a PM encontrou o carro e o equipamento descritos na denúncia. O automóvel foi levado para o pátio do Detran, no CIA I, onde foram adotadas as medidas cabíveis.