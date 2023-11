PM apreende suspeito com drogas em Ribeira do Amparo | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste apreenderam um suspeito com maconha e cocaína em Ribeira do Amparo, a cerca de 270 KM de Salvador, na tarde de quarta-feira, 22.

Durante a intensificação de policiamento na região, as guarnições receberam informações de um homem comercializando drogas na Rua Ovídio de Matos.

Durante as diligências, as equipes surpreenderam o suspeito, que foi alcançado, abordado e imediatamente preso. Após as buscas, os pms localizaram mais drogas escondidas.

Na ação, foram apreendidos quase 1kg de maconha, mais de 500g de cocaína, duas balanças de precisão e materiais comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.

O detido e todo o material apreendido foram direcionados à delegacia de Euclides da Cunha, onde a ocorrência foi registrada.