PM morre e seis pessoas ficam feridas em acidente com ônibus escolar | A TARDE

Um acidente entre um carro e um ônibus escolar resultou na morte de um soldado da Polícia Militar na noite da sexta-feira, 29, na BA-148, no trecho que fica entre as cidades de Irecê e Ibititá, na Bahia. Outras seis pessoas ficaram feridas.

O PM morto foi identificado como Manoel Pereira da Rocha Sobrinho, de 35 anos, e estava no carro de passeio. Segundo informações do g1, a Polícia Técnica da região informou que o soldado seguia no sentido Irecê, enquanto o ônibus estava no sentido oposto, quando ocorreu a batida. Não há detalhes sobre o que causou o acidente.

As outras seis pessoas que ficaram feridas estavam no ônibus escolar e foram levadas para um hospital de Ibititá. Não há informações sobre o estado de saúde delas. O sepultamento do corpo do soldado Manoel Pereira está previsto para a tarde deste sábado (30), em Ibititá.