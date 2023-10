PM recupera carga de café roubada em Una | A TARDE

Uma carga que havia sido roubada no município de Una, na região sul da Bahia, foi recuperada por guarnições da 62ª CIPM e da Cipe Cacaueira, na noite de terça-feira, 10.

Os policiais foram informados de que dois indivíduos haviam tentado vender sete sacas de café em Camacã (BA), sendo que a transação não ocorreu porque havia sido detectado que as sacas eram provenientes de um roubo de carga ocorrido no município de Una (BA).

De acordo com a ocorrência, os homens informaram que o restante da carga seria transportado a partir da cidade de Una. Equipes da PM foram deslocadas para o município e flagram um outro homem tentando ocultar sacas de café dentro de um estabelecimento.

Durante a averiguação, os pms constataram que as sacas eram provenientes do roubo ocorrido no dia anterior. Assim, o terceiro suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com os dois outros indivíduos e o material apreendido, para a delegacia que atende à cidade, onde a ocorrência foi registrada.