PM resgata motorista e prende cinco sequestradores em Feira de Santana | A TARDE

Cinco homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 10, em Feira de Santana pela ‘Operação Bloqueio’, realizada pelas Rondas Especiais (Rondesp). Na ação, um motorista por aplicativo foi resgatado e um revólver apreendido.

O sequestro do motorista teve início em Salvador. Os policiais iniciaram o levantamento de informações após informações divulgadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública.

No bairro Jardim Cruzeiro, os agentes suspeitaram de uma movimentação em um veículo Ford Ka. Na abordagem, os homens foram capturados. Com eles foram encontrados um revólver calibre 32, um simulacro de pistola, munições, sete celulares, três relógios e R$ 186, além dos objetos e os pertences da vítima.

Segundo o comandante da unidade, major Fernando Afonso Cardoso, a vítima foi encontrada com vida no Distrito de Humildes, na zona rural de Feira.

“Conseguimos realizar a ação com rapidez graças ao apoio do Cicom. Os suspeitos e os materiais foram encaminhados para a Central Flagrantes de Feira de Santana, no Complexo Policial do Sobradinho”, concluiu.