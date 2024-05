PM suspeito de matar passageiro em carro de aplicativo é preso | A TARDE

Foi preso nesta segunda-feira, 20, o policial militar investigado pelo assassinado de José da Paixão Santos Nascimento, que estava em um carro por aplicativo. O crime aconteceu no dia 5 de maio, no bairro Jardim Primavera.

O suspeito foi localizado no bairro Jaçanã, por equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia de Homicídios (DH/Itabuna), Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sul), com o acompanhamento de uma guarnição da Rondesp/Sul e de um oficial do 15ª Batalhão de Polícia Militar, onde o investigado é lotado.

Uma pistola 380, um celular, o capacete e a motocicleta usados pelo investigado no dia do crime foram apreendidos. De acordo com as investigações, o policial se desentendeu com o motorista por aplicativo e atirou contra o veículo, atingindo José, que estava sentado no banco traseiro.

