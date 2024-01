Polícia Civil faz diligências em pontos turísticos da RMS | A TARDE

Em decorrência da chegada do verão, a Polícia Civil, por meio dos departamentos operativos, durante os desdobramentos da Operação Paz, realiza, nesta sexta-feira, 29, a intensificação de ações, por meio de diligências investigativas. A ação ocorreu em diversos pontos do município de Mata de São João, a exemplo de Praia do Forte, e regiões próximas, com grande circulação de turistas e baianos na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta época do ano.

Mais de 30 policiais civis realizaram, há 15 dias, centenas de abordagens nas localidades de Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí, Vila de Sauípe, Diogo e Açu da Torre.

Participam das ações coordenadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).