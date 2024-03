Polícia da Bahia intensifica abordagem em operação nacional | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) deflagrou nesta quinta-feira, 07, a 4ª edição da Operação Força Total Nacional. De acordo com o comando geral militar do estado, o objetivo de intensificar ações preventivas e ostensivas no combate à criminalidade nos 471 municípios.

Além dos policiais que atuam diariamente nos municípios, a PM baiana reforçou o efetivo em todas as cidades do estado. Estão previstos policiamentos em áreas específicas e cumprimento de mandados de prisão, abordagens a pessoas, veículos e ônibus. Os policiais militares também atuarão em áreas de tráfego intenso e em blitz nas rodovias estaduais.



Na Bahia essa é a 21º edição. Nas 20 operações anteriores a PMBA retirou 436 armas de fogo das ruas e realizou 713 prisões em flagrante. O conjunto de ações também recuperou 348 veículos.

Nas últimas três edições em todo o Brasil, foram apreendidas 328 armas de fogo, realizadas 1.462 prisões em flagrante, registradas 2.277 ocorrências com drogas apreendidas, recuperados 426 veículos e apreendidos 208 adolescentes.