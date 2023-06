Polícia encontra 11 foragidos da Justiça após reconhecimento facial

A polícia localizou e prendeu 11 criminosos na última semana após dados do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). Até o momento, 849 criminosos com mandados de prisão expedidos pela Justiça foram alcançados.

A operação contou com equipes da Polícia Militar na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado. Em Capim Grosso, um homem procurado por homicídio foi preso após alerta de 91% de compatibilidade com a tecnologia. Em Lauro de Freitas e Simões Filho outros dois foram localizados.

Em Salvador e em Senhor do Bonfim, no Norte da Bahia, três suspeitos de roubo foram apreendidos, após reconhecimento de mais de 90% de semelhança. Na cidade de Vitória da Conquista, uma mulher com mandado por tráfico de drogas foi presa com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial.

A polícia ainda conseguiu prender dois homens em Salvador com ordens de prisão por estupro de vulnerável. Já em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, um procurado por dívida de pensão alimentícia foi localizado e conduzido à unidade da Polícia Civil.