Polícia identifica motocicleta usada em execução de PM em Salvador | A TARDE

A Polícia Civil já identificou a motocicleta usada na ação que resultou na morte do policial militar Vagner Nunes Costa, assassinado a tiros na noite de terça-feira, 19, após deixar uma partida de futebol no bairro de Periperi, em Salvador.



Em conversa exclusiva ao Portal A TARDE, a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloisa Brito, revelou detalhes sobre as investigações.

"A gente tem um indicativo de que uma motocicleta teria participado e a partir daí a gente vai levantar e investigar de quem era o proprietário e quem estava nessa moto. Não dá para dizer ainda se foi um assalto, se foi um roubo ou se foi algum outro conflito anterior".

As imagens que ajudaram na identificação do veículo usado no crime também mostra o momento em que dois homens abordam o policial e atiram. A suspeita inicial era de que a motivação teria sido uma tentativa de assaltou, porém, a Polícia Civil investiga se o crime foi premeditado por alguma ação anterior e se houve participação de uma terceira pessoa. [Veja vídeo]

"Estamos investigando e tentando confirmar se houve a participação também de algum outro carro de apoio ou não. Levantamos que houve, inclusive, um momento de interlocução entre os executores. E a vítima, a gente não consegue dizer qual foi o nível da conversa ainda, mas que ele mesmo ferido, ele teria que reagir também a essa abordagem que foi feita a ele. O que nós vamos fazer hoje é verificar a existência das câmeras. A gente já conseguiu, ontem à noite, algumas imagens, o que começa a dar para a gente um liame de vinheta. Investigação. Em princípio, nós estamos verificando também se algo pertence do policial. Ele foi subtraído para que a gente consiga, a partir daí, entender a dinâmica, se foi de fato uma tentativa de roubo, se foi uma discussão, se era alguém que ele já conhecia", explicou.



O caso segue sob a responsabilidade do DHPP. "Assim que tomamos conhecimento que ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, e infelizmente veio a óbito, nós deslocamos a nossa equipe de investigação local de crime do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e várias diligências foram realizadas", conta a autoridade policial.

Reprodução