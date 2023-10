Polícia investiga morte de jovem durante roleta russa | A TARDE

A Polícia Civil investiga o caso do jovem de 18 anos que morreu após ser baleado no rosto, na madrugada desta segunda-feira, 16, em um imóvel no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras apurações da Polícia Civil, a principal suspeita é que o homem foi baleado enquanto "brincava" de roleta-russa com um grupo de adolescentes. A vítima foi identificada como Jean dos Santos.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial do município. Até o momento, nenhum envolvido no caso foi preso ou identificado.