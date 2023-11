Polícia prende 2º sequestrador que utilizava aplicativo de transporte | A TARDE

A Polícia Civil prendeu o segundo sequestrador que vinha utilizando um aplicativo de transporte para a prática de crimes. As vítimas eram selecionadas criteriosamente, sempre mulheres em condições de maior vulnerabilidade em relação aos sequestradores.

O preso passou por exame de lesões corporais e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil mantém investigações em curso para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes e desarticular completamente o grupo criminoso.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido como parte da Operação Paz, que contou com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em colaboração com a Agência de Inteligência, com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana e com o Núcleo de Operações do DEIC.