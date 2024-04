Poste pega fogo na Av.Tancredo Neves e deixa parte da região sem "luz" | A TARDE

Um poste pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 15, na Av. Tancredo Neves e interrompeu o fornecimento em algumas localidades da região. Em imagens enviadas ao Portal A TARDE é possível ver o momento em que o equipamento está em chamas.



Em nota, a Neoenergia Coelba informou que "99% dos clientes inicialmente afetados pela interrupção registrada nesta quarta-feira (15/4), na Av. Tancredo Neves, em Salvador, tiveram o fornecimento de energia normalizado. No final da manhã, foi identificado um defeito em um equipamento da rede elétrica, ocasionando a interrupção do serviço. Assim que a ocorrência foi registrada, equipes técnicas da distribuidora foram direcionadas ao local para iniciar a recomposição do sistema. Permanecem equipes no local para restabelecer o fornecimento aos três clientes ainda sem energia. A Neoenergia Coelba permanece à disposição".





Reprodução