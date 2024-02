Prazo para pagar IPVA com 15% de desconto vence nesta quarta | A TARDE

Os proprietários de veículos licenciados na Bahia têm até esta quarta (7), realizar o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024, com direito ao desconto de 15%.

O abatimento, calculado de forma automática, vale somente para pagamento à vista do imposto, que pode ser feito pelos canais das instituições parceiras da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA): Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob.

Outra possibilidade é pagar via pix, também em cota única, o DAE Integrado (Documento de Arrecadação Estadual), que engloba IPVA, Licenciamento e eventuais multas.